Charlotte Hornets tarafından serbest bırakılan Nicolas Batum'un, LA Clippers ile anlaşma imzalamasının beklendiği açıklandı.



Batum, Brooklyn Nets dahil birçok takımın ilgisini çekmişti, ancak kendisinin Clippers'a katılmaya hazırlandığı belirtildi.



Geçtiğimiz sezon, 2017-18 sezonunda yakaladığı 11.6 sayı ortalamasından 3.6 sayı ortalamasına doğru düşüş yaşayan Batum'un, kariyerinin en verimsiz sezonuydu.



Batum önümüzdeki sezon 27.1 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyordu, ancak Hornets ekibi Gordon Hayward'ın 120 milyon dolarlık anlaşması maaş boşluğu oluşturmak adına, Fransız oyuncunun kontratını zamana yayarak ödeme kararı aldı.



Clippers, Batum'u veteran minimum anlaşma ile imzalayabilecek ve kadroya derinlik ve veteran liderliği sağlamış olacak.



