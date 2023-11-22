Charlotte Hornets'ın, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'e karşı "yoğun bir ilgi beslediği" iddia edildi.
Hoops Wire'dan Sam Amico, Hornets'ın LaVine'i Bulls'tan almakla ilgilendiğini belirtti.
Klutch Sports ajansından Rich Paul tarafından temsil edilen LaVine, bu sezon Bulls formasıyla 21.3 sayı, 5.1 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalıyor.
Hoops Wire'dan Sam Amico, Hornets'ın LaVine'i Bulls'tan almakla ilgilendiğini belirtti.
Klutch Sports ajansından Rich Paul tarafından temsil edilen LaVine, bu sezon Bulls formasıyla 21.3 sayı, 5.1 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalıyor.
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