"Hornets, Zach LaVine'i çok istiyor" iddiası!

Charlotte Hornets'ın, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'e karşı "yoğun bir ilgi beslediği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'Hornets, Zach LaVine'i çok istiyor' iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2023 12:13
Charlotte Hornets'ın, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'e karşı "yoğun bir ilgi beslediği" iddia edildi.

Hoops Wire'dan Sam Amico, Hornets'ın LaVine'i Bulls'tan almakla ilgilendiğini belirtti.

Klutch Sports ajansından Rich Paul tarafından temsil edilen LaVine, bu sezon Bulls formasıyla 21.3 sayı, 5.1 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery