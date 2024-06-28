Hornets, Miles Bridges'le sözleşme yenilemek istiyor

Charlotte Hornets'ın bu yaz Miles Bridges ile yeniden anlaşma imzalamakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hornets, Miles Bridges'le sözleşme yenilemek istiyor
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28 Haziran 2024 14:41
Charlotte Hornets'ın bu yaz Miles Bridges ile yeniden anlaşma imzalamakla ilgilendiği bildirildi.

2023-24 sezonunu tek yıllığı 7,9 milyon dolarlık bir sözleşmeyle oynayan Bridges'in, aile içi ağır bir saldırı olayı nedeniyle cezasından kurtulmasının ardından, sözleşmesinde takas yapılmaması maddesi yer alıyordu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bridges için "Onu tutmak istiyorlar. Belli bir fiyatta tutmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

2022-23 sezonunu hukuki durumu çözüldüğü için kenarda oturarak geçiren Bridges, Hornets'la bu sezon çıktığı 69 maçta 37,4 dakikada 21,0 sayı, 7,3 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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