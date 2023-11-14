Charlotte Hornets'ın, cezası bu hafta sona erecek olan Miles Bridges için "önemli bir rol" planladığı bildiriliyor.



Koç Steve Clifford, Bridges'in Cuma günü cezasının ardından geri dönmeye hak kazandığında Hornets adına "önemli bir role" hemen geri adım atacağını söyledi.



Cuma günkü maçla, Bridges'in 2022'de iki çocuğunun annesinin dahil olduğu ağır aile içi şiddet davasındaki rolü nedeniyle sezon başlangıcı için aldığı 10 maçlık uzaklaştırma cezası sona ermiş olacak.



Clifford, Bridges'in rolü hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Bence oynamaya hazır olur. Her gün antrenman yapıyor. Beraber iyi organize oluyoruz. Gerçekten iyi durumda. Çok çalıştı. Dürüst olmak gerekirse her gün beraber oynuyorduk.



Şu anda sorunlarımız, savunmada geri koşmamamız ve sürekli blok yapmıyor oluşumuz. Bu yüzden aslında zamanımın çoğunu buna odaklanarak geçiriyorum. Ama kendisinin hızlıca önemli bir rolü olacak."



20 Şubat tarihinde Bridges, aile içi şiddeti koruma emrini ihlal etmek, kabahatli çocuk istismarı ve kişisel mülke zarar vermek suçlarından geçtiğimiz ay çıkarılan ceza celbi hakkında duruşmaya katılacak.



NBA, Bridges'e Nisan ayında 30 maç süreyle uzaklaştırma cezası vermiş, 3 Kasım 2022'de, bir çocuğun ebeveynini yaralamakla ilgili ağır aile içi şiddet suçlamasıyla ilgili olarak ise, geçen sezon ligde oynamadığı 20 maçı bu ceza süresine dahil etmişti.





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