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Hornets, Markkanen için Bulls'a teklif yapabilir!

Charlotte Hornets'ın, Chicago Bulls forveti Lauri Markkanen'a bir kontrat teklifi yapmakla "büyük ölçüde ilgilendiği" bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'ın, Chicago Bulls forveti Lauri Markkanen'a bir kontrat teklifi yapmakla "büyük ölçüde ilgilendiği" bildirildi.

Markkanen, Chicago'da dört sezon boyunca üçlük çizgisi gerisinde %36.6 şut isabetiyle oynayarak 15.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları tutturmuş, ancak sakatlıklar kendisinin oynadığı her sezonda kayda değer süre kaybetmesine neden olmuştu. Finli forvet kariyerinde sadece bir sezonda 52 maçı geçebilmişti.

24 yaşındaki oyuncu 2020-21 sezonundan önce bir çaylak kontratı uzatması için uygun konumdaydı, ancak Bulls kendisine uzun vadeli bir anlaşma teklif etmemeyi tercih etmişti.


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