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Hornets, LiAngelo Ball'u G League'e yolladı

Charlotte Hornets'ın, LiAngelo Ball'u, takımın G League bağlantılı ekibi Greensboro Swarm'a katılması için serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'ın, LiAngelo Ball'u, takımın G League bağlantılı ekibi Greensboro Swarm'a katılması için serbest bıraktığı bildirildi.

Hornets guardı LaMelo Ball ve Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un kardeşi olan LiAngelo, daha önce Detroit Pistons'ta bulunmuş ancak NBA'de henüz resmi bir maçta oynamamıştı.

Ball'un imzası, Charlotte için 2021 MGM Resorts Yaz Ligi'nde beş maçta 9.6 sayı, 2.0 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları tutturması sonrası gerçekleşmişti.

Ball, 2017-18'deki tek profesyonel sezonunda Litvanya'da 14 maç BC Prienai forması giymiş ve 12.6 sayı ile 2.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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