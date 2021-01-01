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Hornets, LiAngelo Ball'u "çok beğenmiş"

Charlotte Hornets'ın, Yaz Ligi'nde beklenenden daha iyi performans göstermiş olan LiAngelo Ball'u "çok beğendiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'ın, Yaz Ligi'nde beklenenden daha iyi performans göstermiş olan LiAngelo Ball'u "çok beğendiği" iddia edildi.

Hornets, LiAngelo'ya Las Vegas'taki Yaz Ligi'nde gelişimini gösterme şansı vermişti ve Ball kardeşlerin en büyüğü, ekibi hayal kırıklığına uğratmamıştı.

ESPN'den Jordan Schultz'a göre Hornets ofis, üyeleri, takımı için Las Vegas Yaz Ligi'ndeki güçlü performans gösteren LiAngelo Ball'u "çok beğendiler."

Dört maçta 10.5 sayı ortalaması tutturan Ball, bu sezon NBA veya G League'de bir kadroda yer almayı umuyor.

LiAngelo, Yaz Ligi'ndeki sınırlı oyun süresi boyunca ayrıca maç başına 1.5 top çalma kaydedip, üçlük çizgisi gerisinden %41.7 isabetle oynamıştı.


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