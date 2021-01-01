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Hornets, LiAngelo Ball ile anlaştı!

Charlotte Hornets, forvet LiAngelo Ball'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets, forvet LiAngelo Ball'u kadrosuna kattığını duyurdu.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre LiAngelo, takımla garantili olmayan bir sözleşme imzaladı ve önümüzdeki sezon Hornets'ın G League bağlantılı takımı Greensboro Swarm forması giyecek.

Ball'un Charlotte ile bir anlaşma imzalamadan önce, genel bir sözleşme imzalamaya ve bu ayki G League Draftı'na girmeye hazır olduğu bildirilmişti. Sözleşme, Hornets ekibinin Ball'un haklarını güvence altına almasını sağlıyor.

22 yaşındaki oyuncu Charlotte için yaz liginde iyi bir performans sergilemiş ve maç başına 17.4 dakika süre alarak 9.6 sayı, 2.0 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Ball'un küçük kardeşi LaMelo, ekibin ilk beş point guardı ve NBA'de son Yılın Çaylağı ödülünün de sahibi.


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