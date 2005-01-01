Hornets, James Borrego ile devam etme niyetinde!

Charlotte Hornets'ın başantrenör James Borrego'yu, kontratındaki opsiyonu kullanarak gelecek sezon da kadroda tutmayı planladığı bildirildi.



Hornets ile üçüncü sezonunu tamamlamış olan Borrego ile, ekip Doğu Konferansı'nı 33-39 dereceyle 10. sırada tamamlamış ve play-in turnuvasına katılmaya hak kazanmış, ancak ilk maçında Indiana Pacers'a yenilmişti.



43 yaşındaki koç, Charlotte ile üç sezonda 95-124'lük bir derece yakalamıştı.



Borrego daha önce New Orleans Hornets (şimdiki Pelicans), San Antonio Spurs ve Orlando Magic'te birkaç yıl asistan koç olarak çalışmıştı.



Borrego aynı zamanda, 2005 ve 2007'de Spurs koçu Gregg Popovich'in ekibinde bir asistan olarak görev almış olduğundan ötürü, iki şampiyonluk yüzüğüne de sahip.



