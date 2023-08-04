Hornets'ın satışı tamamlandı, Jordan veda mesajı paylaştı

NBA efsanesi Michael Jordan, Charlotte Hornets'teki çoğunluk hissesinin satışının tamamlanması sonrası bir veda mesajı paylaştı.



Jordan, taraftarlara ve şehre ithaf ettiği dokunaklı mektupta, Hornets'ın çoğunluk sahibi rolüne veda etti.



Haziran ayında Jordan'ın takımdaki çoğunluk hissesini Gabe Plotkin ve Rick Schnall liderliğindeki bir gruba sattığı ve işlemin Temmuz ayında NBA tarafından onaylandığı açıklanmıştı.



Jordan mektubunda, kendisi için "bir hayalin gerçekleşmesi" olarak tabir ettiği memleketi Kuzey Carolina'da bir NBA takımına sahip olma fırsatı için takdirini dile getirirken, Hornets taraftarlarına son 13 yılda takıma ve kendisine gösterdiği sevgi ve bağlılık dolayısıyla teşekkür etti:



"Önceliklerimden biri, camiadan ekibimizi desteklemesini istediğimiz gibi, çok yönlü olan topluluğumuzun ihtiyaçlarını desteklemeye odaklanmaktı.



Hem orijinal Hornets'ın hem de Bobcats'in mazilerini ve taraftar kitlelerini birleştirerek Hornets ismini hak ettiği yere, Charlotte'a geri getirdiğimizde duyduğumuz heyecanı asla unutmayacağım. Taraftarlarımız bize bunun ne kadar önemli olduğunu belirtti ve inanılmaz seviyedeki destekleri ve coşkuları, bu isteklerinin amacını kanıtladı."



Mektup boyunca Jordan, Hornets'ın mirasını inşa etmede etkili olan şirket ortaklarına, Charlotte şehrine, NBA başkanı Adam Silver'a, NBA'e ve geçmiş ve şimdiki takım personeline, oyuncularına ve koçlarına şükranlarını dile getirdi.



Jordan, çoğunluk sahibi rolünden uzaklaşırken, basketbola ve NBA'e olan sevgisinin sarsılmaz olacağını ise doğruladı:



"Basketbol oyununa ve NBA'e olan sevgim halen güçlü olsa da, artık anahtarları teslim edip aileme, kişisel ilgi alanlarıma ve bazı yeni mücadelelere odaklanmam için uygun zaman gelmiş bulunuyor."



Kapanışta Jordan, bunun bir veda değil, içten bir teşekkür olduğunu, çünkü Kuzey Carolina, Charlotte ve Hornets'ın kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacağını açıkladı.



