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Hornets'ın hedefi, genç pivotlarını yıldıza çevirmek!

Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, takımın gelecek planının önümüzdeki birkaç yıl içinde en az birinin bir yıldıza dönüşmesi umuduyla, kadrodaki üç genç pivotu geliştirmek olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, takımın gelecek planının önümüzdeki birkaç yıl içinde en az birinin bir yıldıza dönüşmesi umuduyla, kadrodaki üç genç pivotu geliştirmek olduğunu söyledi.

Kai Jones, bu yıl Hornets tarafından Teksas'tan 19. sırada seçilmişti. Ekip ayrıca 2020 Draftı'nın ikinci turunda Duke'tan Vernon Carey Jr. ve Kentucky'den Nick Richards'ı seçmişti.

Hornets, bu yılın Draft gecesinde veteran pivot Mason Plumlee'yi Detroit Pistons'tan takas yoluyla kadrosuna katmıştı.

Kupchak, Hornets'ın aradığı cevabın burnunun dibinde olabileceğinden ötürü, serbest oyuncu döneminde bir pivota çok fazla para harcamak istemediğini açıkladı:

"Düşünce sürecimiz, veteran birini makul bir sözleşmeyle almak ve bu genç adamlara biraz gelişme şansı vermekti. Bu adamlar belki bir yıl sonra, bu yılın serbest oyuncu döneminde peşinden gitmemiz gereken adamlar olacaklardı.

Serbest oyuncu dönemine 30 takım giriyor ve müsait olan yalnızca birkaç tane pivot var. Ancak sıranızın nerede olduğunu ve piyasanın nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Çok fazla belirsizlik var. İyi bir mali kontratı bulunan ve veteran bir oyuncu olan Plumlee'yi alarak doğru tercihi yaptığımızı düşündük.

Mason ile kadromuza iyi ribaund alan, bize biraz çember savunması sağlayan ve biraz da oyun kuruculuğu olan bir oyuncu eklemiş olduk. Pas vermede ve oyuncuları oyuna dahil etmede oldukça iyi."

Kupchak, "ağır yük kaldırma" döneminin büyük ölçüde geçtiğini ve bu yaz daha önemli hamleler beklemediğini de sözlerine ekledi.


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