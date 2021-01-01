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Hornets, Devonte' Graham'i takasa açık hale getirdi!

Charlotte Hornets'in, guard oyuncusu Devonte' Graham'in adını takas görüşmelerine dahil ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'in, guard oyuncusu Devonte' Graham'in adını takas görüşmelerine dahil ettiği iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick, birkaç takımın Graham'in takas görüşmelerinde müsait hale getirildiğine inandığını bildirdi.

Bu sezon üçüncü yılında bulunan guard oyuncu, patlama yaptığı 2019-20 sezonundan sonraki yılında, formdan düşmüştü.

Ortalama 13.3 sayı ve 5.4 asist istatistikleri yakalayan Graham, bu sezon sonrası sınırlı bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Devonte', Charlotte'taki yıldız çaylak LaMelo Ball'un yükselişi sonrası benche alınmıştı. Hornets'ın Graham'i, takımda Gordon Hayward ve Terry Rozier ile beraber tutmak için büyük bir finansal yatırım yapması beklenmiyor.


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