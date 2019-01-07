Hornets, Batum ve Kaminsky'e alıcı bulamadı!

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Charlotte Hornets'in, Nicolas Batum ve Frank Kaminsky'i takaslamak için pazar yoklaması yaptığı ancak alıcı bir takım bulamadığı ifade edildi.Sporting News'ten Sean Deveney'in haberine göre; Hornets, Batum'un 24 milyon Dolar'lık ve 1.5 yılı kalan kontratından kurtulmak istiyor. Batum, oyuncu opsiyonlu kontratını uzatırsa 2020/21 yılında da 27.1 milyon Dolar kazanacak.25 yaşındaki Frank Kaminsky ise bu sezon 3.6 milyon Dolar, gelecek sezon 4.9 milyon Dolar kazanacak.Nic Batum bu sezon 8.8 sayı, Frank Kaminsky ise 5.6 sayı ortalamaları yakaladı.