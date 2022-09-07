Horner'den Porsche yorumu: 'Biz bağımsız bir takımız!'

Redbull'un Porsche ile olan anlaşmasının bozulmasının ardından, takım patronu Christian Horner'ın uzun vadede RedBull'un 'DNA'sını korumak' için yemin ettiği öğrenildi.



Eğer bu anlaşma bozulmasaydı, Kırmızı Boğalar 2026'da yürürlüğe girecek olan sözleşme ile Alman üreticiyle bir araya gelecekti.



RacingNews365'te çıkan haberlere göre, Horner'ın ekibin 'uzun ömürlülüğü ve bağımsızlığını' korumak istemesi nedeniyle, Porsche ile olan görüşmelerin son haftalarda soğuk geçtiği iddia edildi.



Olası birleşme ile ilgili medyaya konuşan Horner, "RedBull her zaman bağımsız bir marka olmuştur, biz bağımsız bir takımız ve çalışma şeklimiz yıllardır bu şekilde ilerlemektedir. Bu bağımsızlık bizim daha hızlı ve verimli hareket etmemize olanak sağlıyor. Bu RedBull DNA'sının bir parçasıdır. Motor projeleri elbette yeni ve farklı bir meydan okuma." yanıtını verdi.



Horner "Motor konusunda çalışabileceğimiz biri olsaydı, bu mantıklı olurdu. Ancak aynı zamanda Formula 1'de takım bulundurmak RedBull'un dünyadaki en büyük pazarlama varlığı, o halde neden uzun vadede bunu riske atalım?" ifadelerini kullandı.



"FORMULA 1'iN NADİR YETENEKLERİNE SAHİBİZ"



RedBull son dönemde Honda'dan yardım alarak kendi güç ünitelerini üretme çalışmalarını hızlandırdı. Üreticiler kategorisinde kendilerini pistin en iyilerden biri haline getirmek için bu işe çok fazla yatırım yaptı.



Horner, ekibinin dışarıdan gelecek bir katkıya açık olduğunu söylese de, İngiliz patron kendi bünyelerinde oluşturdukları ekipten çok memnun...



Tecrübeli takım patronu, "2026'ya tamamen bağlıyız ve Formula 1'deki en yetenekli mühendislerden bazılarını işe aldık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ