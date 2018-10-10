Ankaragücü'nün sezon başında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Johannes Hopf, 8 haftada başarılı performansıyla göz doldurdu.
İsveçli file bekçisi Süper Lig'de maç başına en çok kurtarış yapan kaleciler arasında başı çekti.
Maç başına 4.4 kurtarış yapan Hopf'u 3.5'le Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı takip ediyor.
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İsveçli file bekçisi Süper Lig'de maç başına en çok kurtarış yapan kaleciler arasında başı çekti.
Maç başına 4.4 kurtarış yapan Hopf'u 3.5'le Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı takip ediyor.
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