  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Hopf, Ankaragücü'nü ayakta tuttu!

Ankaragücü'nün İsveçli kalecisi Johannes Hopf, 8 haftası geride kalan Süper Lig'de maç başına en çok kurtarış yapan kaleciler arasında başı çekti.

Hopf, Ankaragücü'nü ayakta tuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2018 04:41
Ankaragücü'nün sezon başında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Johannes Hopf, 8 haftada başarılı performansıyla göz doldurdu.

İsveçli file bekçisi Süper Lig'de maç başına en çok kurtarış yapan kaleciler arasında başı çekti.

Maç başına 4.4 kurtarış yapan Hopf'u 3.5'le Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı takip ediyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için