ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Rodney Hood, bu haftanın başlarında 6 milyon dolarlık opsiyonunu devre dışı bıraktıktan sonra Portland Trail Blazers ile kalmak için iki yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.



Wojnarowski, anlaşmanın ikinci yılının garantili olmadığını belirtti.



Trail Blazers, Hood'u 2018-19 sezonunun Şubat ayında almıştı ve 28 yaşındaki oyuncu Portland ile ilk tam sezonunda iyi bir başlangıç yapmış olsa da, Aralık ayı ortasında Aşil tendonunu kopararak sezonunu sonlandırmıştı.



Hood yalnızca 21 maçta 29.5 dakika ortalamayla süre alarak, 11.0 sayı, 3.4 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamış ve üçlük çizgisinin gerisinden de %49.3 isabetle oynamıştı.



