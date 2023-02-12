Hong Kong Maratonu'nu Kenyalı atlet Kipchumba kazandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde düzenlenen "Standard Chartered Hong Kong Maratonu"nu, Kenya'dan Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı.



Kenyalı atlet Kipchumba, yarışı 2 saat 10 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlarken, onu Etiyopya'dan Limenih Getachew Yizengaw ve Senbeta Geza Tadease izledi.



Kadınlarda Etiyopyalı Fantu Eticha Jimma, 2 saat 27 dakika 30 saniye ile ipi göğüslerken aynı ülkeden Sinke Dessie Biyadgilgn ikinci, Negasa Gadise ise üçüncü sırada yer aldı.



Nemli ve yağmurlu havada düzenlenen maratonda, 42 kilometre 195 metrelik parkurda yaklaşık 35 bin koşucunun yarıştığı bildirildi.



Salgın kontrol tedbiri olarak katılımın sınırlandırıldığı yarışta, salgın öncesi yıllarda 70 bine yakın koşucu yer alıyordu.



1981'den bu yana düzenlenen Hong Kong Maratonu, Kovid-19 salgınları nedeniyle 2020 ve 2022'de iptal edilmişti. Yarış en son 2021'de gerçekleştirilmişti.





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