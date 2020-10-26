Honda, MotoGP'de 800'üncü Grand Prix zaferine ulaştı

MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 11'inci ayağı olan Teruel Grand Prix'sinde Honda'nın deneyimli pilotu Jaume Masia, son virajda birinciliğe ulaşarak Honda'nın MotoGP Grand Prix tarihindeki 800'üncü zaferine imza attı.



Honda'dan yapılan açıklamaya göre, firma, 1961 yılında 125 cc İspanya Grand Prix'sinde Avustralyalı Tom Phillis pilotajındaki Honda RC143 modeli ile elde ettiği ilk galibiyetten bu yana, MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 11'inci ayağı olan Teruel Grand Prix'sinde Jaume Masia'nın birincilik elde etmesiyle MotoGP Grand Prix tarihindeki 800'üncü zaferine ulaşarak başka hiçbir üreticinin başaramadığı bir başarı hikayesine imza attı.



İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta Honda'nın Grand Prix kazanan 100'üncü pilotu olan Masia, bu başarısının hemen ardından Leopard Honda ile başka bir başarıya daha ulaştı. Yarışa yedinci cepten başlayan genç İspanyol pilot, olgun ve taktiksel bir sürüş gerçekleştirerek son ana kadar yarışı bırakmadı. Masia, yarış bitimine üç tur kala öne geçti ancak rakipleri pes etmedi. Honda'nın gücü ile Masia, tarihi bir zafer elde etti.



Verilen bilgiye göre, Honda'nın kurucusu Soichiro Honda, 1954 yılında dünyanın en iyisi olma hedefiyle dönemin önde gelen motosiklet yarış etkinliği olan Isle of Man TT'ye gireceğini ilan etmişti. 1959 yılında ise Honda, Isle of Man TT yarışına katılan ilk Japon motosiklet üreticisi oldu. 1960 yılında 125 cc ve 250 cc sınıflarında yarışmaya başlayan Honda, 1961 yılında Tom Phillis ile sezonun açılışı olan İspanya Grand Prix'sini kazanarak tarihinin ilk zaferini yazmış oldu.



Honda, yarış programını 350 cc ve 50 cc sınıflarını da kapsayacak şekilde genişletti ve bu sınıflarda zaferler elde etmeye devam etti. Başarılar serisi, Honda fabrika yarış faaliyetlerini durdurana kadar devam etti. 1979 yılında parkurlara dönen Honda, 1982 yılında NS500 pilotajındaki Freddie Spencer ile üst sınıfta başarıya ulaştı. Grand Prix yarışlarını bir güç gösterisi olarak gören Honda, 125 cc, 250 cc ve 500 cc sınıflarında başarılarını sürdürdü. Valentino Rossi, 2001 Japonya GP'sinde heyecan verici bir zafer elde ederek Honda'nın 500'üncü galibiyetine imza attı.



2002 yılında MotoGP sınıfında yapılan bir değişiklikle dört zamanlı motora geçilmesi Honda'ya daha fazla zafer getirdi. Marc Marquez ise 2015 Indianapolis Grand Prix'sinde Honda'nın 700'üncü galibiyetine imza attı. Son olarak, 25 Ekim Pazar günü Soichiro Honda'nın ünlü söyleminden 66 yıl sonra İspanyol pilot Jaume Masia, 800'üncü zafer ile bir başka kilometre taşına daha imza atmış oldu.



- "Dünya genelindeki tüm Honda hayranlarına çok teşekkür ederim"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Co. Ltd. Başkanı, Üst Yönetici (CEO) ve Temsilci Direktörü Takahiro Hachigo, şunları kaydetti:



"Honda'nın 800'üncü FIM Dünya Şampiyonası Grand Prix zaferiyle gurur duyuyorum. Honda'nın yarış faaliyetlerine katkıları ve sonsuz destekleri için dünya genelindeki tüm Honda hayranlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca, sayısız sorunun üstesinden gelme ve bizleri 1959 yılından bugünlere getirme azimleri ve özverileri için de bizden öncekilere teşekkür etmek istiyorum. Honda, bu anı bir ara nokta olarak görüyor ve zafer için mücadele etmeye devam edecek. Desteğinizin devamını bekliyoruz."



