Honda F1 takımları Türkiye Grand Prix'sine hazır

Honda F1 takımları, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışına hazır.Honda'nın açıklamasına göre, sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si 13-15 Kasım'da 9 yıllık aranın ardından İstanbul'da gerçekleşecek.Formulaseverlerin merakla beklediği yarış için Türkiye'ye gelen Red Bull Racing Honda ve Scuderia Alpha Tauri Honda takımlarının pilotları, İstanbul sokaklarında yaptıkları video ve fotoğraf çekimleriyle Formula 1 heyecanını yarış öncesinde herkese yaşattı.Türkiye Grand Prix'sinde takımlarına puan kazandırmak için kıyasıya mücadele edecek Honda Formula 1 takımlarının pilotları, yarış öncesinde İstanbul'da yapılan çekimler ile Formula 1 heyecanını İstanbul caddelerine taşıdı.Honda Formula 1 takımlarının fotoğraf çekimleri İstanbul'un tarihi bölgelerinde gerçekleşti. İstanbul Valiliği tarafından seyircisiz olarak düzenlenme kararı alınmasının ardından Formula 1 heyecanını tribünlerde yaşayamayacak olanlar, Honda takımlarının pilotlarını yakından görme fırsatı yakaladı.