Holtz: 'Penaltı kararı bizim için acı oldu'

Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz, A Milli Takım'a 2-0 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendirdi.



İyi bir maç olduğunu belirten Holtz, "Oyuncularım maçtan önce biraz heyecanlıydı. Heyecandan zaman zaman sistemimizin dışına çıktık. Penaltıya kadar oyunu dengede tuttuk. Penaltı kararı bizim için acı oldu. Sakat oyuncularımız da vardı ve bu da bizi olumsuz etkiledi. Yediğimiz ilk golden sonra istediklerimizi yapamadık ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.





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