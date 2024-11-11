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Holmgren, leğen kemiği kırığı yüzünden 8-10 hafta yok

Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Chet Holmgren'in sağ leğen kemiğinde kırık meydana geldiğini ve 8-10 hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Holmgren, leğen kemiği kırığı yüzünden 8-10 hafta yok
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11 Kasım 2024 12:10
Son güncelleme 11 Kasım 2024 12:11
Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Chet Holmgren'in sağ leğen kemiğinde kırık meydana geldiğini ve 8-10 hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Pazar günü Golden State Warriors'a 127-116 skorla kaybedilen maçın ilk çeyreğinde Holmgren, Warriors forveti Andrew Wiggins'in basket girişimine müdahale etmeye çalıştığı bir pozisyonda yere düşmüş ve bir süre ayağa kalkamamıştı.

Thunder pivotu sağ bacağına ağırlık verememiş ve takım arkadaşlarının yardımıyla sahayı terkedebilmişti.

Holmgren, Oklahoma City'nin bu sezonki 8-2'lik başlangıcında büyük rol oynayarak, dokuz maçta 18,2 sayı, 9,2 ribaund, 2,9 blok ve 2,2 asist ortalamaları yakaladı.

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