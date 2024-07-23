Hollingsworth yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Çağdaş Faktoring, eski oyuncu Quanitra Hollingsworth'u yeniden kadrosuna kattı.

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Hollingsworth yeniden Galatasaray'da
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23 Temmuz 2024 20:53
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli oyuncu Quanitra Hollingsworth'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir kez daha parçalı forma ile mücadele edecek olan Quanitra Hollingsworth'a 'hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türk Milli Takımı formasını da giyen Quanitra Hollingsworth, 35 yaşında ve 1.96 metre boyunda.

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