Hollanda'nın konuştuğu 15'lik Türk'ten Fenerbahçe cevabı

NACİ'YE FENERBAHÇE SORUSU

AJAX TARAFTARI İSTİYOR

Ajax'ın U17 takımında gösterdiği performansla geleceğin yıldız adayları arasına giren 15 yaşındaki Türk futbolcugelecek planları hakkında konuştu.Şu anda sadece Ajax'ın başarısına yoğunlaştığını söyleyen Naci, ''17 yaşında Ajax A takımı ile maça çıkmak istiyorum. Sözleşmeleri, diğer kulüplerin ilgilenmelerini değil sadece futbol oynamayı düşünüyorum. Diğer işleri babam ve kuzenime bıraktım. Benim önceliğim Ajax'ta başarılı olmak. Ardından yurt dışına çıkabilirim.' sözlerini kullandı.Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenip ilgilenmediği sorulan Naci, "" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ajax taraftarları, ''Naci Ünüvar'ı A takımda görmek istiyor musunuz?'' anketine %71 oranında evet cevabı verdi.10 numara pozisyonunda forma giyen Naci, Milli takımlarda ise Hollanda'nın U15 ve U16 takımlarında forma giydi.