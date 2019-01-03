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Hollanda'nın konuştuğu 15'lik Türk'ten Fenerbahçe cevabı

Hollanda'da Ajax'ın U17 takımında forma giyen 15 yaşındaki Türk futbolcu Naci Ünüvar, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hollanda'nın konuştuğu 15'lik Türk'ten Fenerbahçe cevabı
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03 Ocak 2019 17:39
Ajax'ın U17 takımında gösterdiği performansla geleceğin yıldız adayları arasına giren 15 yaşındaki Türk futbolcu Naci Ünüvar, gelecek planları hakkında konuştu.

Şu anda sadece Ajax'ın başarısına yoğunlaştığını söyleyen Naci, ''17 yaşında Ajax A takımı ile maça çıkmak istiyorum. Sözleşmeleri, diğer kulüplerin ilgilenmelerini değil sadece futbol oynamayı düşünüyorum. Diğer işleri babam ve kuzenime bıraktım. Benim önceliğim Ajax'ta başarılı olmak. Ardından yurt dışına çıkabilirim. Real Madrid benim favori takımım ama Barcelona'ya da hayır demem.'' sözlerini kullandı.

NACİ'YE FENERBAHÇE SORUSU

Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenip ilgilenmediği sorulan Naci, "Ben futbol ile ilgileniyorum ve sözleşme, transfer gibi konuları düşünmüyorum. Kimler ilgileniyor, onunla da ilgilenmiyorum. Böyle konuları babama ve kuzenlerime bıraktım" ifadelerini kullandı.

AJAX TARAFTARI İSTİYOR

Öte yandan Ajax taraftarları, ''Naci Ünüvar'ı A takımda görmek istiyor musunuz?'' anketine %71 oranında evet cevabı verdi.

10 numara pozisyonunda forma giyen Naci, Milli takımlarda ise Hollanda'nın U15 ve U16 takımlarında forma giydi.

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