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Hollandalılar, Ali Koç'a hak verdi!

Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'den gönderilmesi, Hollanda'da geniş yankı uyandırırken kararın doğru olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hollandalılar, Ali Koç'a hak verdi!
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29 Ekim 2018 16:43
Sezon başında PSV'den ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçen Hollandalı teknik direktörün sarı lacivertli takımdaki kariyeri sadece 128 gün sürdü. Cocu'nun ayrılması, ülkesi Hollanda'da geniş yankı uyandırdı.

Hollanda'nın Voetbalzone sitesinin yaptığı ''Fenerbahçe, Cocu'yu göndermekle doğru bir karar mı verdi?'' anketinde %78 oranında evet cevabı çıktı. Sadece %22'lik bir kısım Cocu'nun gönderilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Hollandalı futbolseverler, Ali Koç'un Cocu tercihini doğru bulurken ayrılığın normal olduğunu belirtti.



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