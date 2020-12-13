Hollandalı golcü Huntelaar emekliliğini açıkladı

Ajax'ın deneyimli golcüsü Klaas Jan-Huntelaar sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.



Takımının PEC Zwolle'yi 4-0 mağlup ettiği ve 1 golünü de kendisinin attığı maç sonunda konuşan Huntelaar, kararını alma nedenini 'mutlu bir şekilde bırakmak istiyorum' diyerek yanıtlarken futbol sonrası planlarından da bahsetti.



Huntelaar açıklamasında, "Sanırım artık o an geliyor. Bu son sezonum diye düşünüyourm. Evet artık bırakıyorum. Sezon sonuna kadar mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğim. Kariyerimi bitirdikten sonra tabii ki antrenör olmak istiyorum, bununla ilgili belgelerimi de alacağım ancak ilk istediğim ailemle birkaç ay birlikte vakit geçirmek istiyorum. Ondan sonra yeni mücadelelere bakacağım" diye konuştu.



37 yaşındaki Hollandalı golcü Huntelaar, Heerenveen'de yıldızını parlattıktan sonra 2006'da Ajax'a 9 milyon euroya transfer olmuş ve daha sonra sırasıyla Real Madrid, Milan, Schalke gibi ekiplerde oynadıktan sonra 2017'de bonservissiz olarak Ajax'a dönmüştü.



Bu sezon oynadığı 8 maçta 3 golü bulunan Huntelaar'ın kariyerinde çıktığı 649 maçta 360 gol ve 86 asisti bulunuyor.



