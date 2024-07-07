Hollandalı gazeteciden Barış Alper Yılmaz'a büyük övgü

Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilip EURO 2024'ten elendiği karşılaşmada adeta Barış Alper Yılmaz resitali vardı. Yıldız futbolcu, özellikle Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a çok zor anlar yaşattı.Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk, mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz'a övgü yağdırdı. Tecrübeli savunmacı, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" dedi.Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal, Hollanda-Türkiye maçının ardından Fanatik'e konuştu. Portakallar'ın turu geçtiği için 'şanslı' olduğunu vurgulayan Hollanda muhabiri, aynı zamanda Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler söyledi. Rosendaal, şu ifadeleri kullandı:"Hollanda olarak iyi başladık. Depay ile ilk dakikada gol atmalıydık. Sonra oyundan düştük, aynı zamanda da Türkiye'nin eline düştük. Türkiye, Gakpo ve Bergwijn'ı etkisiz kıldı.Şanslıyız ki Arda Güler'in frikiğinde top direkten döndü. Daha sonra Ronald Koeman bazı şeyleri değiştirdi ve bu işe yaradı. Weghorst bunda anahtar bir rol oynadı.Hücumda daha fazla isim lazımdı ve neyse ki geç de olsa iki gol bulduk. Hollanda için harika bir maç değildi ama sanırım EURO böyle bir şey, gergin bir ortam!Barış Alper Yılmaz gerçekten çok iyiydi. Van Dijk zaman zaman zorlanıyordu ve çok zor anlar yaşadı. Bir an, 'Bu nasıl olabilir?' diye düşündüm. Çok iyi bir oyuncu. Bu yaz büyük bir Avrupa kulübüne gitmeli. Gözlemciler artık onu tanıyacak."