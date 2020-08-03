Hollanda'dan Ömer Bayram'a talip!

Galatasaray'ın parlayan isimlerinden Ömer Bayram'a eski kulübü talip oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Hollanda'dan Ömer Bayram'a talip!
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03 Ağustos 2020 11:25
Bu sezon G.Saray forması altında iyi bir performans sergileyen Ömer Bayram eski kulübü Nac Breda'nın radarına girdi.

Hollanda ekibi sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu da da eski kulübünde oynamaya sıcak bakıyor.

Ömer'in G.Saray ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitiyor.



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