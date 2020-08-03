Hollanda'dan Ömer Bayram'a talip!

Bu sezon G.Saray forması altında iyi bir performans sergileyen Ömer Bayram eski kulübü Nac Breda'nın radarına girdi.



Hollanda ekibi sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu da da eski kulübünde oynamaya sıcak bakıyor.



Ömer'in G.Saray ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayında bitiyor.



