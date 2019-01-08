Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Hollanda'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Kristoffer Peterson'un Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtildi.
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin İsveçli golcüyü yakından takip ettiğini belirtirken transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlanabileceğini kaydetti.
1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR
Bonservisi Utrecht'te bulunan Kristoffer Peterson'un Heracles Almelo ile 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.
Heracles Almelo ile bu sezon Hollanda Ligi'nde 17 maça çıkan Kristoffer Peterson, 10 gol ve 2 asist üretti.
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Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Kristoffer Peterson'un Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtildi.
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin İsveçli golcüyü yakından takip ettiğini belirtirken transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlanabileceğini kaydetti.
1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR
Bonservisi Utrecht'te bulunan Kristoffer Peterson'un Heracles Almelo ile 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.
Heracles Almelo ile bu sezon Hollanda Ligi'nde 17 maça çıkan Kristoffer Peterson, 10 gol ve 2 asist üretti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın