Devre arası transfer çalışmalarını sürdüreniçin Hollanda'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu'un Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtildi.Hollanda basını, Fenerbahçe'nin İsveçli golcüyü yakından takip ettiğini belirtirken transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlanabileceğini kaydetti.Bonservisi Utrecht'te bulunan Kristoffer Peterson'un Heracles Almelo ile 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.Heracles Almelo ile bu sezon Hollanda Ligi'nde 17 maça çıkan Kristoffer Peterson, 10 gol ve 2 asist üretti.