Hollanda'da zirve Can Öncü'nün

Milli motosikletçi Can Öncü, Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nda Hollanda'da yapılan üçüncü ayak yarışlarını ilk sırada tamamladı.Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Red Bull MotoGP Rookies Kupası'da sezonun üçüncü ayak yarışları Hollanda'daki 4,542 kilometrelik Assen Pisti'nde gerçekleştirildi.Milli sporculardan Can Öncü iki yarışı da rahat bir şekilde kazandı. İkizi Deniz Öncü ise ilk yarışı dördüncü, ikinci yarışı beşinci sırada bitirdi.Genel klasmanda Can Öncü liderliğini sürdürürken, Deniz Öncü dördüncü sırada yer aldı.Hollanda'da büyük sevinç yaşayan Can Öncü, "Harika bir yarıştı. Şimdiye kadarki en iyi başlangıcı yaptım ve inanılmazdı. Yarış içinde küçük bir hata yaptım ve diğerlerinin beni yakaladığını zannettim ama aradaki farkı korudum. Kazanmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Kupada 4. ayak yarışları 14-15 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.1. Can Öncü 115 puan2. Filip Salac (Çekya) 66 puan3. Carlos Tatay (İspanya) 66 puan4. Deniz Öncü 63 puan5. Xavier Argitas (İspanya) 59 puan