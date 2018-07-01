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Hollanda'da zafer Marquez'in

MotoGP'de sezonun 8. ayağı Hollanda Grand Prix'sini, Repsol Honda takımından Marc Marquez kazandı.

Kaynak: AA
Hollanda'da zafer Marquez'in
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01 Temmuz 2018 16:17
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Hollanda Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirildi.

Yarışı rakiplerinin önünde bitiren Marquez, 41.13.863'lük zamanıyla bu sezon dördüncü, kariyerinin ise 39. MotoGP zaferine ulaştı.

Marquez'in 2.269 saniye gerisinde Suzuki Ecstar ekibinden İspanyol Alex Rins'in ikinci sırayı aldığı yarışta, liderin 2.308 saniye arkasında yer alan Movistar Yamaha'nın İspanyol pilotu Maverick Vinales ise üçüncülüğü elde etti.

Sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si, 15 Temmuz'da koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan

2. Valentino Rossi (İtalya): 99

3. Maverick Vinales (İspanya): 93

4. Johann Zarco (Fransa): 81

5. Andrea Dovizioso (İtalya): 79

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