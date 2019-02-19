Hollanda'da yeni VAR konuşmaları yayınlandı!

Hollanda, VAR konuşmalarında şeffaflığını devam ettiriyor. Hollanda Futbol Federasyonu, Utrecht - PSV maçının ardındanmaçının dakonuşmalarını yayınladı.Federasyon, Ajax - NAC Breda maçının 36. dakikasında Ajax'ın penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmalarını paylaştı.Maçın hakemi Rob Dieperink, VAR ve AVAR hakemlerinin aralarında geçen konuşmaları şu şekilde;AVAR: Kontrol ediliyor, açılmasını bekliyoruz.VAR: Oyunu durdur, devam ettirme. Kolun topa değme yeri burası.Rob Dieperink (Hakem): Kolunu vücuda yapışık gördüm.VAR: Rob, gelip pozisyona bakmalısın. Top koluna değiyor. Kolu açık.(Hakem Rob Dieperink, VAR'a gidiyor.)VAR: Bu pozisyona bakmanı istiyorum. Tam değme pozisyonu.Hakem: Göster bakalım. Tamam. Penaltı bu...Hollanda Hakem Komitesi Başkanı Dick van Egmond, VAR konuşmalarının yayınlanması hakkında ''VAR, bu tarz sorunları çözsün diye üretildi. Bazen hakemler pozisyonları net göremeyebilir. Bu anlarda VAR, çok önemli bir destek veriyor. Bu pozisyonda da hakemler ve VAR, gayet iyi iş çıkarttı.'' sözlerini kullandı.