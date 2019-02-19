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Hollanda'da yeni VAR konuşmaları yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta Utrecht ile PSV arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın VAR konuşmalarını resmi sitesinden yayınlayan Hollanda Futbol Federasyonu, bu hafta da Ajax ile NAC Breda arasında oynanan maçtaki VAR konuşmalarını yayınladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hollanda'da yeni VAR konuşmaları yayınlandı!
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19 Şubat 2019 16:07
Hollanda, VAR konuşmalarında şeffaflığını devam ettiriyor. Hollanda Futbol Federasyonu, Utrecht - PSV maçının ardından Ajax - NAC Breda maçının da VAR konuşmalarını yayınladı.

Federasyon, Ajax - NAC Breda maçının 36. dakikasında Ajax'ın penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmalarını paylaştı.

Maçın hakemi Rob Dieperink, VAR ve AVAR hakemlerinin aralarında geçen konuşmaları şu şekilde;

AVAR: Kontrol ediliyor, açılmasını bekliyoruz.
VAR: Oyunu durdur, devam ettirme. Kolun topa değme yeri burası.
Rob Dieperink (Hakem): Kolunu vücuda yapışık gördüm.
VAR: Rob, gelip pozisyona bakmalısın. Top koluna değiyor. Kolu açık.

(Hakem Rob Dieperink, VAR'a gidiyor.)

VAR: Bu pozisyona bakmanı istiyorum. Tam değme pozisyonu.
Hakem: Göster bakalım. Tamam. Penaltı bu...

''VAR, BU YÜZDEN ÜRETİLDİ''

Hollanda Hakem Komitesi Başkanı Dick van Egmond, VAR konuşmalarının yayınlanması hakkında ''VAR, bu tarz sorunları çözsün diye üretildi. Bazen hakemler pozisyonları net göremeyebilir. Bu anlarda VAR, çok önemli bir destek veriyor. Bu pozisyonda da hakemler ve VAR, gayet iyi iş çıkarttı.'' sözlerini kullandı.

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