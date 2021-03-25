Hollanda'da Türkiye sonrası VAR tepkisi

A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerinde 4-2 kazandığı Hollanda maçının sonrasında rakipte gündem "VAR" oldu.



Memphis Depay, Frenkie de Jong ve Daley Blind, karşılaşmada aleyhlerine kararlar verildiğini belirterek, VAR teknolojisinin olmamasını eleştirdi.



Frenkie de Jong, "Gol çizgisi teknolojisinin ve VAR'ın maliyetini bazı ülkelerin maddi olarak karşılayamaması üzücü ancak bundan zarar gören olmak zorunda dğeiliz. Bu teknoloji futbolu daha iyi yapıyor ve takımlara yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.



Blind ise, "Dünya Kupası Elemeleri'nde, bu seviyede VAR olmaması garip. Gol çizgisi teknolojisi olmaması da aynı şekilde. Bunu yerleştirme şansınız varken, neden yapmıyorsunuz?" dedi.



Memphis Depay da, "De Ligt'in vuruşunda top çizgiyi geçti. Verilmeyen bir penaltımız var. Bunlara rağmen vazgeçmedik ve savaştık ancak Türkiye kazandı." mesajını verdi.



