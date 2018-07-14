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Hollanda'da tarımda makine kullanımı
Hollanda'da tarımda makine kullanımı
Hollandalıların tarımda kullandığı son teknoloji sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.
14 Temmuz 2018 16:43
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