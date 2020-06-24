Hollanda'da stadyumlar 1 Eylül'de taraftara açılıyor

Hollanda'da stadyumlar, yeniden asıl sahiplerine yani taraftarlara açılacak. Hollanda Eredivisie'deki takımlar, stadyum kapılarını yeniden taraftarlarına açmak için çalışmalar yapıyor.



Stadyum kapılarının açılması durumunda, tribünlerin 3'te 1 kapasitelik kısmı seyircilere açılacak.



Hollanda'da liglerin yeniden devamı için alınan karara göre, futbol 11 Eylül'de geri dönecek. Aynı zamanda Hollanda Milli Takımı da 4 ve 7 Eylül'de Uluslar Ligi maçlarına çıkacak.



Portakallar'ın bu maçlardaki rakipleri, Polonya ve İtalya olacak. Hollanda Futbol Federasyonu, bu maçlarla birlikte stadyumlara yeniden taraftar alınmasını planlıyor.



