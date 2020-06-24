Hollanda'da stadyumlar 1 Eylül'de taraftara açılıyor

Hollanda'da taraftarlar, 1 Eylül tarihinden itibaren takımlarını yeniden stadyumlarda desteklemeye başlayabilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hollanda'da stadyumlar 1 Eylül'de taraftara açılıyor
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24 Haziran 2020 21:56
Hollanda'da stadyumlar, yeniden asıl sahiplerine yani taraftarlara açılacak. Hollanda Eredivisie'deki takımlar, stadyum kapılarını yeniden taraftarlarına açmak için çalışmalar yapıyor.

Stadyum kapılarının açılması durumunda, tribünlerin 3'te 1 kapasitelik kısmı seyircilere açılacak.

Hollanda'da liglerin yeniden devamı için alınan karara göre, futbol 11 Eylül'de geri dönecek. Aynı zamanda Hollanda Milli Takımı da 4 ve 7 Eylül'de Uluslar Ligi maçlarına çıkacak.

Portakallar'ın bu maçlardaki rakipleri, Polonya ve İtalya olacak. Hollanda Futbol Federasyonu, bu maçlarla birlikte stadyumlara yeniden taraftar alınmasını planlıyor.



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