Hollanda'da 'seks oyuncakçısına' onay!

Hollanda'da Futbol Federasyonu, daha önce reddettiği "seks oyuncakları" firmasını tekrar değerlendirmenin ardından kabul etti.



Hollanda temsilcisi Emmen'in anlaştığı seks oyuncakları üreten EasyToys firması, "Ahlaka aykırı" olduğu gerekçesiyle daha önce federasyon tarafından reddedilmişti.



Hollanda Futbol Federasyonu, daha önce 3 yıllık olan sponsorluk anlaşmasının 1 yıla düşürülmesinin ardından onay verdiklerini duyurdu.



Emmen, bu sezon 500 bin euro alacak ve göğüs reklamı olarak EasyToys firmasına yer verecek.



