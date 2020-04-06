Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor

Hollanda'da amatör ve profesyonel futbol takımları için para toplanmaya başlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor
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06 Nisan 2020 16:51
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu. 

Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.

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