Hollanda'da Ferdi Kadıoğlu U21'e, Babel A Takım'a çağırıldı!

Galatasaraylı Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer alırken Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Takımı kadrosuna çağırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hollanda'da Ferdi Kadıoğlu U21'e, Babel A Takım'a çağırıldı!
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19 Ağustos 2020 16:32
Hollanda'da A Takım ve U21 takımlarının oynayacağı hazırlık maçlarının kadroları açıklandı.

Hollanda Milli Takımı'nın Polonya ve İtalya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosunda Galatasaray'dan Ryan Babel de yer buldu.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI KADROSU



Hollanda U21 Takımı'nın ise Belarus ve Norveç ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosunda Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

HOLLANDA U21 TAKIMI KADROSU



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