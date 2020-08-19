Hollanda'da Ferdi Kadıoğlu U21'e, Babel A Takım'a çağırıldı!

Hollanda'da A Takım ve U21 takımlarının oynayacağı hazırlık maçlarının kadroları açıklandı.Hollanda Milli Takımı'nın Polonya ve İtalya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosunda Galatasaray'dan Ryan Babel de yer buldu.Hollanda U21 Takımı'nın ise Belarus ve Norveç ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosunda Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.