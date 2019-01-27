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Hollanda'da derbide Feyenoord'dan Ajax'a şok sonuç!

Hollanda derbisinde Feyenoord, Ajax'ı 6-2 mağlup ederek flaş bir skora imza attı.

Kaynak: Sporx.com
Hollanda'da derbide Feyenoord'dan Ajax'a şok sonuç!
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27 Ocak 2019 18:23
Hollanda Ligi'nde haftanın maçında Feyenoord ile Ajax, derbide karşı karşıya geldi. Feyenoord, sahasında şov yaparken Ajax'ı darmadağan etti ve rakibini 6-2 yenerek tarihi bir derbi galibiyetine imza attı.

Feyenoord'a tarihi galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Toornstra, 31'de Berghuis, 42 ve 56. dakikalarda Robin van Persie, 75'te Vilhena ve 84. dakikada Ayoub attı. Ajax'ın golleri ise 8'de Schöne ve 33'de Ziyech'ten geldi.

Rakibini 8 maç sonra mağlup eden Feyenoord, Ajax deribisinde aldığı en farklı galibiyetlerden birisini yaşadı.

Bu sonucun ardından Feyenoord, puanını 39'a çıkartıp 3. sıradaki yerini korurken sezonun 2. yenilgisini alan Ajax, 47 puanla 2. sırada kaldı ve lider PSV'nin 5 puan gerisine düştü.

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