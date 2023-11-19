Hollanda, Wout Weghorst ile güldü!

Hollanda, EURO2024 Elemeler B Grubu 7. maçında İrlanda ile karşılaştı.



Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Hollanda 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyet golünü 12. dakikada Wout Weghorst kaydetti.



Alınan bu sonuçla birlikte Hollanda puanını 15'e çıkardı. İrlanda ise 6 puanda kaldı.



Hollanda, Yunanistan ile grubun bir sonraki maçında tur için sahaya çıkacak. İrlanda ise 6 puanla gruptaki son karşılaşmasını oynadı ve EURO2024 katılma şansını kaçırdı.





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