Hollanda - Türkiye maçına İtalyan hakem

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Haber; AA
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Hollanda - Türkiye maçına İtalyan hakem
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05 Eylül 2021 16:05
A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.


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