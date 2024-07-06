Hollanda-Türkiye maçı öncesi dostluk mesajları

Hollanda ile Türkiye'nin milli takım hesapları bu akşam oynanacak maç öncesi dostluk paylaşımlarında bulundu.

Hollanda-Türkiye maçı öncesi dostluk mesajları
EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımdan da X sosyal medya sitesinde dostluk paylaşımları geldi.

Hollanda Milli Takım hesabı, Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü.

Türk milli takım hesabı da tweet'i alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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