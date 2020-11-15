Hollanda, sahasında Bosna Hersek'i 3'ledi

Benjamin Tatar'a bıraktı.

UEFA Uluslar Lig A Grup 1'de Hollanda ile Bosna Hersek, Johan Cruyff Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.Mücadelede Hollanda'nın golleri; 6. ve 14. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'dan geldi.Bosna Hersek'in golü 63. dakikada Edin Visca'nın asistinde Prevljak'dan geldi.Bosna Hersek'te Başakşehir oyuncusu Edin Visca, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Visca, yeriniBu sonuçla birlikte Hollanda gruptaki puanını 8 yaptı. Bosna Hersek ise 5 maç sonunda 2 puanda kaldı.