Hollanda, sahasında Bosna Hersek'i 3'ledi

UEFA Uluslar Lig A'da Hollanda ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda, sahasında Bosna Hersek'i 3'ledi
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15 Kasım 2020 21:50
UEFA Uluslar Lig A Grup 1'de Hollanda ile Bosna Hersek, Johan Cruyff Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Mücadelede Hollanda'nın golleri; 6. ve 14. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'dan geldi.

Bosna Hersek'in golü 63. dakikada Edin Visca'nın asistinde Prevljak'dan geldi.

VISCA 78 DAKİKA OYNADI

Bosna Hersek'te Başakşehir oyuncusu Edin Visca, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Visca, yerini Benjamin Tatar'a bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte Hollanda gruptaki puanını 8 yaptı. Bosna Hersek ise 5 maç sonunda 2 puanda kaldı.

 


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