Hollanda'nın gizli silahı Wout Weghorst

Kritik golleri ve sahadaki mücadelesiyle kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların güvenini kazanan 30 yaşındaki Wout Weghorst, Hollanda Teknik Direktörü Luis Van Gaal'in de gözüne girmeyi başardı ve Katar biletini kaptı.



Süper Lig'de 13 maçta 6 gol, 4 asiste imza atan deneyimli futbolcunun, Dünya Kupası'nda şans bulması bekleniyor. Van Gaal'in Beşiktaş'ta yeniden kendini bularak form tutan Weghorst'tan birçok maçta yararlanmayı düşündüğü belirtiliyor.



Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı formasıyla şimdiye kadar 15 maça çıkarken 3 gol kaydetti. Deneyimli oyuncu son golünü haziran ayında Galler'i 2-1 yendikleri UEFA Uluslar Ligi maçında atmıştı.





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