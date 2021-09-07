Hollanda'nın en büyük kozu: Memphis Depay

A Milli Takımımızın Hollanda maçında dikkat etmesi gereken en önemli oyuncu Memphis Depay...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hollanda'nın en büyük kozu: Memphis Depay
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07 Eylül 2021 08:11
Hollanda Milli Takımı'nın A Milli Takımımız karşısındaki en büyük kozu Memphis Depay olacak.

Hollanda'nın yıldız hücumcusu, Hollanda forması altında son 11 maçında 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Depay, ayrıca hazırlık maçları da dahil son 13 maçın 11'inde skora doğrudan katkı sağlamayı başardı.

BARCELONA'DA DA FORMDA BAŞLADI

Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Depay, yeni kulübüyle de olağanüstü bir sezon başlangıcı yaptı. Depay, oynadığı 7 maçın 6'sında skora etki etti. Hollandalı oyuncu, 5 gol atıp 1 asist yaptı.

İLK MİLLİ MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI

Kariyerinin ilk milli maçını 15 Ekim 2013'te Türkiye'ye karşı oynayan Memphis Depay, o maçta 1 dakika süre almıştı.

27 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da Türkiye'nin 4-2 kazandığı maçta ise 90 dakika oynayıp 1 asist yaptı.


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