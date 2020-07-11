Hollanda Ligi'nde kulüplere maddi yardım: 25 milyon avro

Hollanda'da ligde mücadele eden kulüplere, koronavirüs salgınının getirdiği zorluklara karşı maddi yardım yapıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Hollanda Ligi'nde kulüplere maddi yardım: 25 milyon avro
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11 Temmuz 2020 15:26
Hollanda Kamu İstihdam Kurumu, ülkede koronavirüs salgınından etkilenen kurumlara maddi destekte bulunuyor.

Kurum, Hollanda'da mücadele eden kulüplere 25 milyon avro civarında destek yaptı. Kurum, futbol dışında önemli kurumlara da destek vererek, toplamda 140 bin civarında şirkete 8 milyar avro yardım yaptı.

Yapılan yardımdan en çok yararlanan 3 Eredivisie kulübü; Ajax, PSV ve AZ Alkmaar oldu.

Kulüplere yapılan yardımlar şu şekilde dağıldı;

KULÜP ÖDEME

Ajax 3,967,434
PSV 2,755,125
AZ 2,278,985
FC Utrecht 1,532,502
FC Twente 1,425,921
Feyenoord 1,301,673
PEC Zwolle 1,187,628
Vitesse 1,111,242
SC Heerenveen 1,078,503
Fc Groningen 1,046,562
Willem II 890,685
Ado den Haag 808,248
Sparta 788,073
Heracles 744,066
NEC 630,054
FC Emmen 597,582
Fortuna 584,778
RKC 475,908

9538 AVROLUK MAAŞ YARDIMI

Yardımlar, kulüplerin çalışanlarına daha rahat öaaş ödeyebilmelerini sağlamak amacıyla yapıldı. Kamu İstihdam Kurumu, tarafından afet olarak kabul edilen koronavirüs salgını süresince yardımlar da sürecek.

Aynı zamanda kulüplere, futbolcularına ödeme yapabilmeleri için her oyuncu başına 9538 avroluk yardım, her ay düzenli olarak yapılacak.



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