Hollanda Ligi'nde kulüplere maddi yardım: 25 milyon avro

Hollanda Kamu İstihdam Kurumu, ülkede koronavirüs salgınından etkilenen kurumlara maddi destekte bulunuyor.



Kurum, Hollanda'da mücadele eden kulüplere 25 milyon avro civarında destek yaptı. Kurum, futbol dışında önemli kurumlara da destek vererek, toplamda 140 bin civarında şirkete 8 milyar avro yardım yaptı.



Yapılan yardımdan en çok yararlanan 3 Eredivisie kulübü; Ajax, PSV ve AZ Alkmaar oldu.



Kulüplere yapılan yardımlar şu şekilde dağıldı;



KULÜP ÖDEME



Ajax 3,967,434

PSV 2,755,125

AZ 2,278,985

FC Utrecht 1,532,502

FC Twente 1,425,921

Feyenoord 1,301,673

PEC Zwolle 1,187,628

Vitesse 1,111,242

SC Heerenveen 1,078,503

Fc Groningen 1,046,562

Willem II 890,685

Ado den Haag 808,248

Sparta 788,073

Heracles 744,066

NEC 630,054

FC Emmen 597,582

Fortuna 584,778

RKC 475,908



9538 AVROLUK MAAŞ YARDIMI



Yardımlar, kulüplerin çalışanlarına daha rahat öaaş ödeyebilmelerini sağlamak amacıyla yapıldı. Kamu İstihdam Kurumu, tarafından afet olarak kabul edilen koronavirüs salgını süresince yardımlar da sürecek.



Aynı zamanda kulüplere, futbolcularına ödeme yapabilmeleri için her oyuncu başına 9538 avroluk yardım, her ay düzenli olarak yapılacak.



