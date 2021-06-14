Hollanda kabustan 85'te uyandı!

MAÇTAN DAKİKALAR

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan ve turnuvada şu ana kadar heyecan seviyesi en yüksek karşılaşma olarak öne çıkan mücadeleyi Hollanda 3-2 kazandı.İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Hollanda 52. dakikada Wijnaldum ve 59. dakikada Weghorst ile 2 farkı yakalarken, Ukrayna 75. dakikada Yarmolenko ve 79. dakikada Yaremchuk'un attığı gollerle geri dönüşü gerçekleştirdi. Portakallarda 85. dakikada sahneye çıkan Dumfries, yaptığı kafa vuruşuyla takımına galibiyeti getirdi.Gruba 3 puanla başlayan Hollanda, grubun 2. haftasında 17 Haziran'da Avusturya ile karşılaşacakken, Ukrayna ise Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacak.Ukrayna kalecisi Bushchan, 52. dakikada sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Dumfries'in yerden yaptığı sert ortayı ceza yayına doğru çeldi. Arkadan gelen Wijnaldum, bekletmeden çektiği şutla durumu 1-0'a getirdi.58. dakikada Dumfries'in sürüklediği Hollanda atağında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Weghorst'un önünde kaldı. Weghorst yakın mesafeden yaptığı vuruşla Hollanda'nın 2-0 öne geçmesini sağladı.Yarmolenko, 75. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutla kaleci Stekelenburg'u avladı. Ukrayna bu golle farkı bire indirdi.79. dakikada skor 2-2 oldu. Ukrayna'nın kazandığı serbest vuruşta Malinovskiy'nin ceza sahasına yaptığı ortaya doğru zamanlamayla yükselen Yaremchuk, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.Hollanda, Dumfries'in 85. dakikadaki golüyle maçı 3-2 kazandı. Dumfries, Ake'nin sol kanattan ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.