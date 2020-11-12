Hollanda ile İspanya Johan Cruijff Arena'de yenişemedi

Johan Cruijff Arena'da oynanan hazırlık maçında Hollanda ile İspanya 1-1 berabere kaldı.

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Hollanda ile İspanya Johan Cruijff Arena'de yenişemedi
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12 Kasım 2020 00:45
Hazırlık maçında Avrupa kıtasının iki devi Hollanda ile İspanya karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın henüz başında Hollanda'dan Blind'i sakatlık nedeniyle oyundan erken almak zorunda kalırken İspanya aradığı golü 18. dakikada Canales ile buldu ve ilk yarı 1-0 İspanya üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya bol değişiklikle başlayanm Hollanda 47. dakikada Van de Beek'in golüyle rakibine hızlı cevap verdi. Maçın devamında bu kez İspanya üst üste oyuncu değişiklikleri ile öne geçmek için hamle yapsa da bu isteğinde başarılı olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Galatasaraylı Ryan Babel de 79. dakikada oyuna dahil oldu.



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