Hollanda hükümeti kulüplerin zararını karşılayacak

Hollanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanması

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hollanda hükümeti kulüplerin zararını karşılayacak
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20 Kasım 2021 09:19
Hollanda hükümeti, ülkede yeniden başlayan kapanma önlemleri nedeniyle maçlarını seyircisiz oynayan kulüplerin zararını karşılayacağını açıkladı.

NOS'un haberinde, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hollanda hükümetince statlara seyirci alınmayacağı açıklanmış ve kulüpler uğrayacakları zararın kendilerine pahalıya mal olacağını belirtmişti. Haberlere göre hükümetin aldığı önlemler kapsamında fon oluşturulduğu ve oluşan mali zararların karşılanacağı belirtildi.

Hollanda hükümetinin oluşturduğu fonun 35 milyon euro civarında olduğu belirtilirken 4 Aralık'a kadar başvuru yapan kulüplerin uğradığı zararı bu şekilde tahsil edebilecek ifade edildi.

Geçen yıl tam kapanma döneminde Hollanda Ligi kulüpleri hükümete toplamda 90 milyon euro zarara uğradığını açıklamıştı.


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