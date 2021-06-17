Hollanda hata yapmadan turu garantiledi

Euro 2020 C Grubu 2. maçında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi.Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Hollanda 2-0 kazanarak ikide iki yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.Maçın henüz 11. dakikasında Hollanda penaltı kazandı ve takımın yıldız ismi Depay topun başına gelerek 11. dakikada eşitliği bozdu. İlk yarıda oyun Hollanda'nın kontrolünde geçti ve ilk yarı 1-0'lık Hollanda üstünlüğüyle bitti.İkinci yarıda Avusturya eşitliği bozmak için risk almaya başlasa da Hollanda savunması hata yapmadı. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Dumfries, tıpkı ilk maçta olduğu gibi golünü atarak skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hollanda maçı 2-0 kazandı.Hollanda'nın sağ çizgi oyuncusu Dumfries, iki maçta da attığı golle ülkesinin tarihine geçti. Genç oyuncu Denzel Dumfries, Ruud van Nistelrooy'dan sonra Hollanda adına ilk iki Avrupa Şampiyonası maçında gol atan ikinci oyuncu olduBu skorun ardından Hollanda C Grubu'nda 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi. Avusturya ise 3 puanda kaldı ve son maçını beklemeye başladı.Gruptaki 3. maçlarda Hollanda Makedonya ile karşı karşıya gelirken Avusturya ise Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.