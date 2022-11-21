Hollanda galibiyete son bölümde uzandı

Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cody Mathes Gakpo ve 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada süre almadı.Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Senegal ilk maçında puan alamadı.Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Katar ile karşılaşacak.Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)Edouard Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (Dk. 62 Jakobs), Kouyate (Dk. 73 Pape Gueye), Nampalys Mendy, Diatta (Dk. 74 Jackson), Gana Gueye, Sarr, Dia (Dk. 69 Dieng)Noppert, De Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, Berghuis (Dk. 79 Koopmeiners), De Jong, Blind, Gakpo (Dk. 90+4 De Roon), Bergwijn (Dk. 79 Klaassen), Janssen (Dk. 62 Depay)Dk. 84 Gakpo, Dk. 90+9 Klaassen (Hollanda)Dk. De Ligt 56 (Hollanda), Dk. 90+4 Nampalys Mendy, Dk. 90+5 Gana Gueye (Senegal)