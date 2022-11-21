Hollanda galibiyete son bölümde uzandı

Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Senegal'i Cody Mathes Gakpo'nun 84. dakikada ve Davy Klaassen'in 90+9. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Hollanda galibiyete son bölümde uzandı
Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cody Mathes Gakpo ve 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.

Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Senegal ilk maçında puan alamadı.

Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Katar ile karşılaşacak.



Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)

Senegal: Edouard Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (Dk. 62 Jakobs), Kouyate (Dk. 73 Pape Gueye), Nampalys Mendy, Diatta (Dk. 74 Jackson), Gana Gueye, Sarr, Dia (Dk. 69 Dieng)

Hollanda: Noppert, De Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, Berghuis (Dk. 79 Koopmeiners), De Jong, Blind, Gakpo (Dk. 90+4 De Roon), Bergwijn (Dk. 79 Klaassen), Janssen (Dk. 62 Depay)

Goller: Dk. 84 Gakpo, Dk. 90+9 Klaassen (Hollanda)

Sarı kartlar: Dk. De Ligt 56 (Hollanda), Dk. 90+4 Nampalys Mendy, Dk. 90+5 Gana Gueye (Senegal)

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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