Hollanda galibiyete son bölümde uzandı
Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Senegal'i Cody Mathes Gakpo'nun 84. dakikada ve Davy Klaassen'in 90+9. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cody Mathes Gakpo ve 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.
Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Senegal ilk maçında puan alamadı.
Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Katar ile karşılaşacak.
Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)
Senegal: Edouard Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (Dk. 62 Jakobs), Kouyate (Dk. 73 Pape Gueye), Nampalys Mendy, Diatta (Dk. 74 Jackson), Gana Gueye, Sarr, Dia (Dk. 69 Dieng)
Hollanda: Noppert, De Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, Berghuis (Dk. 79 Koopmeiners), De Jong, Blind, Gakpo (Dk. 90+4 De Roon), Bergwijn (Dk. 79 Klaassen), Janssen (Dk. 62 Depay)
Goller: Dk. 84 Gakpo, Dk. 90+9 Klaassen (Hollanda)
Sarı kartlar: Dk. De Ligt 56 (Hollanda), Dk. 90+4 Nampalys Mendy, Dk. 90+5 Gana Gueye (Senegal)
Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cody Mathes Gakpo ve 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.
Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Senegal ilk maçında puan alamadı.
Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Katar ile karşılaşacak.
Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)
Senegal: Edouard Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (Dk. 62 Jakobs), Kouyate (Dk. 73 Pape Gueye), Nampalys Mendy, Diatta (Dk. 74 Jackson), Gana Gueye, Sarr, Dia (Dk. 69 Dieng)
Hollanda: Noppert, De Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, Berghuis (Dk. 79 Koopmeiners), De Jong, Blind, Gakpo (Dk. 90+4 De Roon), Bergwijn (Dk. 79 Klaassen), Janssen (Dk. 62 Depay)
Goller: Dk. 84 Gakpo, Dk. 90+9 Klaassen (Hollanda)
Sarı kartlar: Dk. De Ligt 56 (Hollanda), Dk. 90+4 Nampalys Mendy, Dk. 90+5 Gana Gueye (Senegal)
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Ekvador
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Katar
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0